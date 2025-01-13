حركة المرور.. غلق كلي لمحمور محمد علي فهمي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لاستكمال أعمال الاختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد على فهمى والخاص بمحطة مياه أبوعقيل.



وتكون التحويلات المرورية على مرحلتين وهما :



-المرحلة الأولى: تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الإتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى فى الإتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم.



-المرحلة الثانية: تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محمور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الإتجاه القادم من مناطق المقطم إتجاه محور محمد على فهمى مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى فى الإتجاه القادم من مناطق المقطم إتجاه مناطق محور محمد على فهمى.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/1/2025 ولمدة (15 يوم).



من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .