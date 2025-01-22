بشير التابعي: عرقلة مسيرة «كهربا» في الأهلي تتم «بفعل فاعل»

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، تصريحات محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" لم تعجبنِ تصريحات محمود كهربا، واللاعب كان يسير بشكل جيد وتم عرقلته بفعل فاعل بعد جلوسه على مقاعد البدلاء بعدما كان متألقًا".

وتابع: "كهربا أثناء فرح شقيقته كان يرى أنه نجم ومكسر الدنيا في الأهلي، وأنه سيحصل على إذن من كولر بالغياب عن المباراة بدون أزمة ولكنه حسبها غلط، واللاعب أخطأ وخرج من حسابات المدرب السويسري".