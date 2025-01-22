«فلوسك كلها معانا».. كهربا لـ والدته: لو دعيتي ليا هديكي نصف مليون جنيه

وجّه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر ومحبة لوالدته مشيدًا بدعواتها معه خلال مسيرته الرياضية.

وقال “كهربا” لوالدته في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج “الكورة مع فايق” على MBC مصر: “ادعيلي كتير ارجع للأهلي بعد الإعارة ٦ شهور وليكي نصف مليون جنيه”.

وردت والدة كهربا ضاحكة: “نصف مليون ايه فلوسك كلها معانا، وربنا يوفقك وترجع للأهلي بالسلامة”.

كهربا يكشف سبب غضبه من كولر

وقال نجم نادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، إن كلام المدير الفني مارسيل كولر إني المهاجم رقم 3 كان صعبًا عليّ، قائلاً “مفيش حد يقول كدا”.

وأضاف “كهربا”: كولر قالي إنك هتبقى رقم 3 بيني وبينه قبل فرح شقيقتي، ولو تكرر موقف فرح شقيقتي مرة أخرى سأكرر نفس الموقف الذي قمت به".

وأبدى كهربا، غضبه من كولر، قائلا “زعلت من كولر إنه قال إني رقم 3 أمام الرأي العام”.