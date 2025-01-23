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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلامية فلسطينية: التعنت الإسرائيلي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار

الاحتلال
الاحتلال
أسامة علي
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قالت الإعلامية الفلسطينية نضال الناطور، إن استقالة 3 وزراء من حكومة نتنياهو تؤكد على تمسك اسرائيل باستمرار الحرب على قطاع غزة ورفض اتفاق وقف إطلاق النار، لأنهم لم يحققوا أهداف الحرب الخاصة بالقضاء على حركة حماس.


وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نجحت المفاوضات التي قادتها مصر وقطر وأمريكا بعد 15 شهرا من المحادثات لوقف إطلاق النار في غزة.

المفاوضات

ولافتت إلى أن المفاوضات شهدت الكثير من العثرات توصلت إلى هذا الاتفاق الذي يتضمن ثلاث مراحل كل مرحلة 42 يوما ولكن المخاوف تظل قائمة بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض اليمين المتطرف لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة.


وتابعت الإعلامية الفلسطينية، الفرحة والتفاؤل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون حذر في هذه الفترة وخاصة مع وجود الحكومة المتطرفة للكيان الإسرائيلي. 
 

حماس اخبار التوك شو غزة الاحتلال جيش الاحتلال

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