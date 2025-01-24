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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


وزير الثقافة: الفراغ هو التهديد الأول للعمل الثقافي والتربوي..ودافع تلقي الأفكار غير السوية
قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن المصريون نبذوا الاختلاف بعد 2011 وآثروا الحفاظ على البلاد.


الحمصاني: الحكومة تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.. فيديو
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.


وزير الخارجية: مصر تسعى لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر هي من فتحت الباب للسلام في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع حياته ثمنا للمبادرة التاريخية بقيامه بأول معاهدة سلام مع إسرائيل، فمصر دائما تطبق مبدأ الصبر الاستراتيجي والمفاوضات وهو ما ظهر على مدار 15 شهرا في أزمة غزة.


الحكومة تكشف موعد وصول حفار إيني لاستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وذلك لاستئناف عمليات التنقيب.


روشتة علاج.. أستاذ جهاز هضمي يحذر من أكلات تسبب الحموضة | فيديو
حذر الدكتور أشرف عمرو، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، من الأكلات التي تسبب الحموضة والارتجاع، موضحاً أن منتجات الألبان والدهون والمسبكات والمسكنات والحوامض والمياه الغازية، تزيد من التهابات المعدة والحموضة، لذلك يستوجب تناول الوجبات بكميات قليلة، مع الابتعاد عن تناول الأطعمة وبعدها النوم على الفور.


مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن
وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة هامة الرئيس السيسي، قائلا “امضي في طريقك يا سيادة الرئيس، امضي في بناء الوطن لأنه لدينا يقين بأنه سنتجاوز الظروف الإقتصادية الصعبة خاصة أن الدولة تسدد ديونها”


وزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل في سوريا
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن نعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة، كل ما نتحدث عنه مجرد مرحلة أولى تقود لخريطة طريق لإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».

الأمم المتحدة: تقارير تشير إلى أن مستشفى جنين الحكومي لا يزال دون مياه وكهرباء
أعلنت الأمم المتحدة، أنّ تقارير تشير إلى أن مستشفى جنين الحكومي لا يزال دون مياه وكهرباء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


بدعم الرئيس السيسي| التحالف الوطني: ألف شاحنة مساعدات يومية لتخفيف معاناة أهالي غزة
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف لم يدخر جهدا في تقديم كافة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.


حماس: نسلم غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين مقرر إطلاق سراحهم في الدفعة التالية
أعلنت حركة حماس، أنها ستسلم غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين سنطلق سراحهم في الدفعة التالية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.


هيخليكي تبطلي عياط | ياسمين عز للأزواج: امسح دموع مراتك بـ 100 دولار
وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة إلى الأزواج بشأن طريقة إرضاء الزوجات عند البكاء.


ترامب: أريد اللقاء قريبا بالرئيس الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب في أوكرانيا ما كان يجب أن تبدأ أبدا ولو كنت رئيسا لما حدث ذلك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

سوريا السيسي وزير الخارجية مصطفى بكري اخبار التوك شو غزة

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