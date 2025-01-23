وزير الثقافة: الفراغ هو التهديد الأول للعمل الثقافي والتربوي..ودافع تلقي الأفكار غير السوية

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن المصريون نبذوا الاختلاف بعد 2011 وآثروا الحفاظ على البلاد.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "المصريون ينتفضون في لحظة ما للحفاظ على البلاد.. ويرفعون شعار "إلا مصر".

وأشار: "الفراغ هو المهدد الأول للعمل الثقافي والتربوي.. وهو دافع تلقي الأفكار غير السوية"، مؤكدا: "نحرص على تقديم الثقافة والفنون لكل أقاليم مصر المختلفة تجنبا للفراغ الثقافي".



وأوضح: "المجتمع المصري تعرض لتحولات كثيفة خلال العقدين الماضيين ما قد يؤثر على الوعي الجمعي"، موضحا: "المصريون يتمتعون بـ "ذكاء فطري" بغض النظر عن الدرجة العلمية وهذا نتاج حضارة 10 آلاف عام".