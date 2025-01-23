وزير الثقافة: المصريون يتمتعون بـ "ذكاء فطري" بغض النظر عن الدرجة العلمية

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن التاريخ يؤكد عظمة مصر وتنوعها، لافتا إلى أن قبول التنوع أحد أوجه قوة البلاد.



وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "المصريون يستطيعون تنقيح الثقافات المختلفة وهذا ما يشكل الوعي الجمعي للمواطنين".

وأشار: "المجتمع المصري تعرض لتحولات كثيفة خلال العقدين الماضيين ما قد يؤثر على الوعي الجمعي"، موضحا: "المصريون يتمتعون بـ "ذكاء فطري" بغض النظر عن الدرجة العلمية وهذا نتاج حضارة 10 آلاف عام".

وأوضح أن المجتمع المصري قادر على التمييز بين الصالح والطالح، مشيرا إلى أن المصريون نبذوا الاختلاف بعد 2011 وآثروا الحفاظ على البلاد.