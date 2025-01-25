الأرصاد تحذر من تحول مفاجئ فى حالة الطقس

عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، متضمنا بيان هيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، 25 يناير 2025، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون غير معتادة لشهر يناير الذي يُعد عادة أكثر شهور السنة برودة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس النهار سيكون معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يميل للدفء على شمال الصعيد، حيث ستتزايد ساعات سطوع الشمس، ما يجعل الأجواء أشبه بالربيع أكثر منها بالشتاء.

أما ليلاً، فتتبدل الأجواء بشكل ملحوظ لتصبح شديدة البرودة، خصوصًا في ساعات الصباح الباكر، مما يبرز أجواء الشتاء المعتادة.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، تمتد من شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، كما تتوفر فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة في الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين

البحر المتوسط : حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

: حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

تشهد البلاد تفاوتًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وفيما يلي بيان بأبرز المدن:

القاهرة : 21°/12°

: 21°/12° الإسكندرية : 21°/12°

: 21°/12° شرم الشيخ : 23°/15°

: 23°/15° الأقصر : 25°/11°

: 25°/11° أسوان : 25°/13°

: 25°/13° كاترين: 15°/1°

نصائح وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي تقلل من مستوى الرؤية، خصوصًا على الطرق السريعة، كما نصحت بارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر للتعامل مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.