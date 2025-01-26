الوادي الجديد تحذر من إعلانات بيع الأراضى الوهمية بمنطقة بحيرات باريس

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ حزمة إجراءات صارمة بشأن التصدى لظاهرة الإعلانات الوهمية عن أراضي المحافظة الزراعية، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة، إلا بعد الرجوع الى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، نظرا لأن معظم أراضي المركز حق إنتفاع ولا يجوز التعامل عليها بأي إجراء الإ من خلال المحافظة أو المركز التابعة له، حيث أن تلك التعاملات غير قانونية ويتم التعامل معها على أنها غير معتمدة.

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم مشروعات الاستثمار الزراعي بمنطقة بحيرات باريس، وذلك بناءً على الشكاوى المتكررة من سماسرة الأراضي وبيع الأراضي بنطاق المنطقة بطريقة غير قانونية؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للشركات بعد انتهاء المهلة الممنوحة والتي انتهت في الأول من يناير الجاري.

وشدّد المحافظ على عرض تقرير تفصيلي بالموقف التنفيذي ونسب التنفيذ بكل شركة والعرض على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما أشاد بالمشروعات الجادة، مؤكدًا على أن المحافظة تقوم بتوفير التسهيلات والخدمات المطلوبة لدعم هذه المشروعات وتيسير عملها، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات نحو التصدى لتلك الظاهرة بمنتهى الحزم وتحذير المستثمرين من التعامل مع الوسطاء موجهًا باتخاذ كافة الجهات المختصة تستقبل المواطنين والمستثمرين الراغبين في الحيول على مساحات من الأراضي وتقدم لهم كل المعلومات وتنهى الإجراءات وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.