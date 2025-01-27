حدث ليلا.. إبراهيم فايق يؤكد انضمام بن شرقي للنادي الأهلي.. بدء عودة آلاف النازحين إلى شمال غزة.. هجوم إلكتروني يضرب إسرائيل ويبث أغاني للمقاومة الفلسطينية

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بدء عودة آلاف النازحين إلى شمال غزة.. شاهد

بدأ آلاف النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمالي القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السماح بعودتهم.

اللحوم بـ 250 جنيها.. قائمة أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة.. فيديو

أكدت المهندسة منال إبراهيم مدير منافذ وزارة الزراعة أن الوزارة حريصة على توفير السلع بكافة أنواعها بأسعار مخفضة أمام المواطنين بناء على تعليمات من وزير الزراعة علاء فاروق والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين .

وقع بالايميل| حقيقة انتقال أشرف بن شرقي للأهلي.. وموعد ظهوره الأول مع الفريق

كشفت تقارير اعلامية، ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺑﻼﻋﺒﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻭﺳﺎﻡ ﺃﺑﻮﻋﻠﻰ، حيث ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى بجنين ويقـ.تل شابا في قلنديا

استشهد فلسطيني وأصيب آخران، ليل الأحد، في استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

حصاركم لا يخيفنا.. رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لا أحب السفر لأمريكا

تبادل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التهديدات بشأن رفض بوجوتا استقبال مهاجرين غير شرعيين أرسلتهم الولايات المتحدة، حيث توعد كل طرف بفرض الضرائب الجمركية على الآخر، فيما قال بيترو إن واشنطن ستسعى إلى "حصار" كولومبيا بالتعريفات الجمركية.

القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عاطف وطليقها في النصب على المواطنين

تسدل محكمة القاهرة الأقتصادية اليوم الستار على قضية البلوجر هدير عاطف، التي تحولت إلى نصابة كبيرة استولت بصحبة شركائها على الملايين من أموال المواطنين وأحالتها للنيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

هجوم إلكتروني يضرب إسرائيل ويبث أغاني للمقاومة الفلسطينية.. تفاصيل

أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن نظام الطوارئ التابع للشركة الإسرائيلية "ماعار-تيك" تعرض لاختراق إلكتروني يُنسب إلى إيران، مما أدى إلى تفعيل صفارات إنذار صاروخية وبث رسائل باللغة العربية وأغاني للمقاومة الفلسطينية عبر 20 روضة أطفال ومؤسسة تعليمية في جميع أنحاء البلاد.

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي.. تفاصيل

تلقت شركات الطيران الإسرائيلية، "إلعال" و"أركيا" و"إسراإير"، تعليمات من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) الأحد، بمنعها من الهبوط في مطار بافوس في قبرص، والاكتفاء بالعاصمة لارنكا.

الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة

قالت جامعة الدول العربية إن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، هو تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بنسبة 99%.. إبراهيم فايق يؤكد انضمام بن شرقي للنادي الأهلي

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، على وجود لاعب الريان القطري ونجم الزمالك السابق في القلعة الحمراء.

المحكمة تحسم الموقف بشأن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية

أودعت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.

البيت الأبيض: كولومبيا وافقت على جميع شروط الرئيس ترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن حكومة كولومبيا وافقت على شروط الرئيس دونالد ترامب وقبلت بشكل غير مشروط جميع المهاجرين غير الشرعيين منها والذين يتم إعادتهم للولايات المتحدة.