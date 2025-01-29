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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول السكر ؟

السكر
السكر
نهى هجرس
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تشمل فوائد التوقف عن تناول السكر تحسين صحة الفم أو القلب وفقدان الوزن، كما يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر في تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل حب الشباب.

من المهم أن تعلم أن السكر ليس دائمًا مضرًا لك، فلا بأس من تناول السكر باعتدال، حتى لو لم يكن يُعتبر غالبًا طعامًا "صحيًا".

يوجد نوعان رئيسيان من السكر في النظام الغذائي للإنسان: السكر الطبيعي والسكر المضاف، يمكنك تناول السكر الموجود بالفعل في الأطعمة مثل الفاكهة والحليب أو السكر المضاف، مثل السكر المكرر، في الأطعمة والمشروبات المصنعة أو المعدة.

فوائد التوقف عن تناول السكر

- تحسين صحة الفم
يمكن للبكتيريا الموجودة في فمك أن تنتج حمضًا يدمر سطح الأسنان عندما تتحلل السكر، يتسبب هذا الحمض في تسوس الأسنان ، كما يمكن أن يؤدي وجود الكثير من البكتيريا إلى إصابة اللثة بالعدوى أو الالتهاب، مما قد يؤدي إلى أمراض اللثة.

 قم بتقليل كمية السكر المضاف في نظامك الغذائي إلى أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا لمنع تسوس الأسنان.

- قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

قد يؤثر ما تأكله على كيفية عمل دماغك، مما قد يؤثر على حالتك المزاجية، يمكن أن يؤدي تناول أطعمة مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة إلى تقليل أعراض الاكتئاب .

- قد يقلل من حب الشباب ويحسن صحة الجلد

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى التهاب في جميع أنحاء الجسم وزيادة إنتاج الدهون (الزيت)، يمكن أن يكون حب الشباب نتيجة لزيادة الدهون.

السكر تسوس الأسنان صحة الفم فوائد التوقف عن تناول السكر

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