الأجهزة التنفيذية بالشرقية تُكثف جهودها لمواجهة محاولات البناء بدون ترخيص

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 6 قيراط بقصاصين الشرق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.