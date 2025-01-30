بـ 3 بيضات.. طريقة عمل كيكة جزر بالجوز والقرفة

قدمت الشيف عزة مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل كيكة جزر بالجوز والقرفة.
المقادير :
3 بيضات كوب سكر
نص كوب زيت
200مل كريمة (ممكن استبداله بحليب)
كوبين دقيق
ملعقتين صغيرة ونص بيكنج باودر
فانيليا
كوب جوز مجروش
كوب جزر مبشور
ملعقة صغيرة ونص قرفة
ملعقة طعام عصير ليمون
الطريقة
اولا نخفق البيض والسكر جيدا. ثم نضيف الزيت والكريمة ونحرك.. ننخل
الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا .. نبشر الجزر ونضغط عليه حتى نتخلص من الماء اللي يخرج منه ونضيفه ونضيف الجوز والقرفة وعصير الليمون ونحرك ونسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة.. وندخله فرن حرارة 170 لمدة 40 دقيقة تقريبا ٠