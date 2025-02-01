أخبار بني سويف| تشكيل لجان فنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول.. الكشف وتوفير العلاج لـ1222 حالة

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:

تشكيل لجان فنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول في بني سويف



تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية وتكثيف المرور على المجاري المائية، في إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

جاء ذلك خلال ،جولته اليوم ، والتي تضمنت زيارة مخرات سيول سنور وبياض العرب مركز بني سويف _شرق النيل، وذلك في حضور الأستاذ علي يوسف رئيس مركز بني سويف،الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وبعض التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والري والأزمات والمجلس القروي

محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1222 حالة بقافلة للصحة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

افتتاح 3 مساجد بمراكز سمسطا والفش وببا بتكلفة 9.3 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ،في افتتاح 3 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها "بمراكز :سمسطا والفشن وببا، بتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيهاً، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.



وافتتح "اليوم" مدحت صلاح رئيس مركز سمسطا المسجد الكبير بعزبة نصر جمعة التابعة لقرية دشطوط ، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 500 م² ،بتكلفة 6 ملايين جينهاً، وذلك بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ،الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا ،الشيخ يحيى عبد العزيز مفتش المنطقة ونواب رئيس المدينة.

