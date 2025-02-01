كنيسة دميانة بولاق تنظم كرنفال للأطفال |صور

نظمت، صباح اليوم، كنيسة الشهيدة دميانة بولاق، كرنفال للأطفال تحت شعار "ليقل الضعيف بطل أنا".

ليقل الضعيف بطل أنا

وبدأ اليوم بفقرات متنوعة والعاب هادفه ثم توزيع وجبات وحلويات للأطفال، وفي الختام رسم وجوهم بالألوان.

ويهدف اليوم التي نظمته الكنيسة ليتعرف الطفل على قدراته رغم صغر سنه، وأن الطفل يستطيع أن يفعل أي شىء بقوة الله.

وجاء ذلك تحت إشراف أمينة الخدمه نادية فاروق ، وأمناء مساعدين انجلين فوزي ومونيكا جرجس وبمشاركة عدد كبير من الخادمات الأخرى.

جدير بالذكر ، هذا النوع من الكرنفالات تمنح الاطفال فرصه التعرف علي قدراتهم رغم صغر سنهم.

وكان صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، أمس، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس والسامرية بمنطقة كوبري أحمد عرابي، وذلك في كرنفال الكتاب المقدس (مرحلة ثانوي) من سلسلة الكرنفالات التي تنظمها الإيبارشية في إجازة منتصف العام الدراسي.



وعقب انتهاء القداس الإلهي أجرى شباب ثانوي حوار مع نيافته حول موضوعين من خلال دراسة أسفار (حجي، وملاخي، وأفسس، وكولوسي)

ومن الجدير بالذكر أن الكرنفالات أقيمت في 3 مراكز:

- غرب: كنيسة الشهيد مارجرجس والسامرية بكوبري أحمد عرابي.

- شرق: كنيسة الشهيد مارجرجس مارجرجس والشهداء بمنطقة بهتيم.

- قلوب والقناطر: كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سندبيس.