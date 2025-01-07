كرنفال الفرحة والألعاب.. كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد تنظم احتفالية ضخمة

نظمت كنيسة الأنبا بيشوى بحي الشرق بمحافظة بورسعيد كرنفالا ضخما اليوم لإدخال البهجة على نفوس الجميع وخصوصًا الأطفال للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وحرص جميع آباء الكنيسة وهم القمص بولا سعد ، والقس بيمن صابر ، والقس ارميا فهمي ، والقس بيشوي مجدي ، أن يتضمن الكرنفال ألعاب وفقرات تتناسب مع الجميع لإسعاد كل شعب الكنيسة والذي توافد من كل حدب وصوب للاحتفال بالعيد

و بالفعل تضمن الكرنفال ألعاب كبيرة الحجم، وشلالات، بجانب أركان مخصصة للألعاب الإلكترونية الحديثة، والتي تتناسب مع كافة الأعمار.

ومن أبرز الألعاب التي وضعتها الكنيسة أيضا لعبة السلة وصيد السمك والعربات المتصادمة والموتسيكلات، بجانب أنه تم تجهيز الساحة التي تقع في مدخل الكنيسة وتزويدها بالألعاب كبيرة الحجم

وعلى جانب متصل تضمنت الاحتفالية " ترند التصوير بالفيديو بشكل دائري" والذي شارك فيه كل الكبار والصغار على حد السواء.

وعلى جانب آخر نظمت كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض، وتم توزيع الهدايا عليهم وذلك فى أجواء تتسم بالفرحة والبهجة بين الجميع، كما شهدت الكنيسة أركان خاصة بعمل اسكتشات مسرحية دينية للأطفال.

ومن قال القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوى بالمحافظة أن الكنيسة كل عام تسعى من خلال تلك الاحتفالية لإسعاد الجميع ورسم الابتسامة على وجوههم.



وتابع " هذا العام هناك تنوع كبير في الألعاب والمسابقات التي تتناسب مع كافة الأعمار، كما أن المسابقات أدخلت روح البهجة بين الجميع.

وعلى جانب آخر توجه القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالشكر لكل من شارك في تقديم التهاني من المسلمين، مؤكدا بأن الأعياد والمناسبات تؤكد أننا جميعا مسيحيين ومسلمين على قلب رجل واحد ونتشارك في الفرحة سويا.