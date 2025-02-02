الأهلي يتلقى عرضًا مغريًا لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية | تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي تلقى عرضًا مغريًا من إحدى الشركات العالمية لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية مقابل 8 ملايين دولار.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "هناك رفض مبدئي من جانب النادي الأهلي للعرض، ويرى مسئولو النادي أن قيمة رعاية الفريق في كأس العالم للأندية يجب ألا تقل عن 10 ملايين دولار".

وتابع: "الأهلي يرى أن أول نسخة لكأس العالم للأندية يجب أن تكون مكاسبها المالية كبيرة جدًا خاصًة أن الفريق في مجموعة مميزة في البطولة وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام مستضيف البطولة".