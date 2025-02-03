انتشال وتحديد هويات 55 ضحية من ضحايا التصادم الجوي المأساوي قرب واشنطن

في تطورات حديثة حول حادث التصادم الجوي المأساوي الذي وقع بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف مسؤولون أمريكيون عن العثور على رفات 55 ضحية من أصل 67 شخصًا كانوا على متن الطائرتين.

وأكد المسؤولون أنه تم التعرف على هويات الضحايا بعد جهود مضنية لتحليل الحمض النووي ومطابقة البيانات.

الحادث المروع، وقع الأسبوع الماضي، أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرتين، وهما طائرة ركاب صغيرة ومروحية عسكرية.

وصدمت هذه الكارثة الأليمة المجتمع الأمريكي، وأثارت تساؤلات حول إجراءات السلامة الجوية والرقابة.

وصرح المتحدث باسم وكالة الطيران الفيدرالية (FAA) قائلاً: "نحن نعمل بجد لانتشال جميع الرفات وتقديم الدعم الكامل لعائلات الضحايا في هذا الوقت العصيب. التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد أسباب الحادث المأساوي ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل."

وأعرب الرئيس الأمريكي عن حزنه العميق وتعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا على التزام الحكومة بضمان سلامة الطيران وحماية المسافرين.

الحادث المأساوي يسلط الضوء على أهمية الاستمرار في تطوير إجراءات السلامة الجوية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة؛ لضمان سلامة الطيران وتقليل خطر وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

