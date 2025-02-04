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ترامب يتخذ خطوات جديدة ضد إيران لتعطيل برنامجها النووي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتخذ خطوات جديدة ضد إيران لتعطيل برنامجها النووي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال مسئول أمريكي اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مذكرة رئاسية جديدة تهدف إلى إعادة تطبيق أقصى الضغوط على إيران. 

ووفقاً للمسؤول، فإن هذه الخطوة تهدف إلى حرمان طهران من جميع السبل التي قد تمكنها من تطوير سلاح نووي، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وأضاف المسؤول، أن المذكرة تأتي في وقت حساس على صعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في مسعى لزيادة العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران وقطع الطريق أمام أي محاولات لتطوير قدراتها النووية.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني وسط تصاعد القلق من الأنشطة النووية المتزايدة في إيران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران سلاح نووي إيران تطبيق أقصى الضغوط على إيران

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