قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفض قاطع.. كيف علقت فلسطين على تصريحات ترامب لتهجير أهل غزة
مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية
جلاد السبيرز.. ماذا قدم محمد صلاح أمام توتنهام قبل موقعة الكأس؟
مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من الذهب تسجل 50.1 طن حلال 2024
منحة إسبانية لإعداد دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر
رئيس قناة السويس يناقش تأثيرات اضطرابات البحر الأحمر على حركة الملاحة العربية
وزيرة الخارجية الألمانية: لا ينبغي تطبيق أي حل يتجاهل الفلسطينيين
ألمانيا: غزة مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين
مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو
الجيش السوداني: قواتنا توجه ضربات لميليشيا الدعم السريع في كل المحاور
الرئيس اللبناني يدعو فرنسا للضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حبستها أضواء الشهرة| تفاصيل قضية فيديوهات هدير عبد الرازق.. وهذا هو مصيرها

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
خالد يوسف

بدلا من السعي للشهرة كقدوة حسنة، اختارت فتاة التيك توك هدير عبد الرازق الطريق الاقصر بإثارة غرائز الشباب تارة، واستعطاف الفتيات والأمهات تارة أخرى بمشكلاتها الخاصة، ثم تعاود الظهور بملابسها العارية من جديد، حتى نشرت فيديوهات مخلة، تحرض خلالها على الفسق والفجور.

الـ30 يوم الفاصلة في حياة هدير عبد الرازق 

 30 يومًا فقط.. ويُسدل الستار في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، التي شغلت الرأي العام، خلال الـ 7 أشهر الماضية، وذلك لنشرها فيديوهات مخلة، تحرض خلالها على الفسق والفجور، ولا تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، ليصدر حكمًا قضائيًا بسجنها عامًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه.

صدور حكمًا قضائيًا ضد البلوجر هدير عبد الرازق، لم يكن المحطة الآخيرة لها، حيث تقدم دفاعها بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها، قبل أن تحُدد جلسة أمس الثلاثاء، لتنظر محكمة مستأنف القاهرة، جلسة استئنافها على حكم حبسها، التي انتهت بتأجيلها لجلسة 3 مارس المقبل، للحكم، وهي الجلسة المصيرية والآخيرة لها.

سيناريوهات تنتظر هدير عبد الرازق

قال المستشار أحمد يوسف، المحامي، إن هناك سيناريوهين محتملين لا ثالث لهما، تنتظر البلوجر هدير عبد الرازق، خلال الجلسة المقبلة، والتي ستعقد ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

السيناريو الأول: في حالة عدم حضور المتهمة بشخصها جلسة الاستئناف فإنه يتم تأييد الحكم، وهو الحبس سنة وكفالة 5 ألاف جنيه، ولا يقبل حضور المحامي ولا يقبل وجه دفاعه في الجنحة لأن حضور المتهمة جلسة الاستئناف وجوبيًا.

السيناريو الثاني: في حالة حضور المتهمة بشخصها جلسة الاستئناف، فمن حقها أن يحضر معها محاميها ويبدي وجه دفاعه، والمحكمة حرة في تكوين عقيدتها فلها أن تحكم بتأييد نفس العقوبة، أو تخفيفيها، أو الحكم مع إيقاف التنفيذ شريطة ألا تزيد العقوبة عن سنة.

وأوضح المحامي، أن للمتهمة أيضًا حق الطعن بالنقض خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم حضوريًا بالاستئناف، وتظل محبوسة إلا أن يتم الفصل في النقض أو انتهاء مدة حبسها، مع الأخذ في الاعتبار بأن هناك قاعدة فقهية بأنه لا يضار الطاعن بطعنه، فمعني ذلك بأن المحكمة مقيدة بأنه لا يجوز الحكم بأكثر من عام على المتهمة.

تأييد حكم تغريم هدير 20 ألف جنيه

لأن المصائب لا تأتي فرادى، رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق، في قضية إساءة استخدام منصات التواصل الإجتماعي، وقضت بتأييد حكم أول درجة بتغريمها ، حيث اتهمت البلوجر الشهيرة بـ الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية بنشرها عبر صفحتها الشخصية مقاطع تتضمن التعدي على تلك المبادئ.

وأحالت النيابة العامة، البلوجر الشهيرة، صاحبة محتوى "الملابس الداخلية"، إلي المحكمة، حيث أثبتت التحريات أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر تظهر بها مفاتن جسدها، وتتضمن ايحاءات وعبارات تخدش الحياء وتدعو للإغراء، حتى أصبحت ضمن قائمة البلوجرات ومشاهير التيك توك المتهمين في قضايا إساءة استعمال منصات التواصل ونشر محتوى، يتضمن تعدي على القيم بمضمون خادش ومخل بالآداب.

قائمة اتهامات البلوجر هدير عبدالرازق

النيابة العامة باشرت تحقيقات موسعة مع البلوجر هدير عبدالرازق، الشهيرة بـ بلوجر الملابس الداخلية، ووجهت لها قائمة من الاتهامات التي قد تدفع بها إلى حافة الهاوية، بما يجعلها مهددة بمغادرة عدسات التيك توك وعدم الظهور أمامها مرة أخرى، وارتداء الملابس البيضاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ذلك بعد إحالتها إلى المحاكمة وثبوت ارتكابها الاتهامات.

تواجه البلوجر هدير عبدالرازق، اتهامات نشر صور خادشة للحياء بقصد العرض، عبر حساباتها الشخصية فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وأيضا تيك توك، ومقاطع فيديو مرئية تُخل بالآداب العامة قصدت بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وارتكاب أفعلا علانية فاضحة بالإغراء بمفاتنها وعبارات وتلميحات وإيحاءات، من خلال صورا ومقاطع لها.

ضمن قائمة الاتهامات، إعلانها من خلال الحسابات الخاصة بها، دعوات تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار لممارسة الفسق والفجور، والاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب الجرائم الموجهة اليها، ونشر محتوى يتضمن تعديا على المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها ومستخدمة لإيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام.

فتاة التيك توك هدير عبد الرازق فيديوهات مخلة فيديوهات هدير عبد الرازق حبستها أضواء الشهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هتخلص بكرة | التعليم تنفي مد إجازة نصف العام 2025 أسبوعًا

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب الآن في مصر

محمد شريف ورامي ربيعة

رامي ربيعة يوجّه رسالة لـ محمد شريف .. ماذا قال؟

أموال - أرشيفية

استولى على 69 مليون جنيه.. إحالة مسئول بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة

الشيف الشربيني

معاينة واستجواب الجيران.. تطورات مثيرة حول خناقة طليقة الشيف الشربيني وابنته

عداد الكهرباء

لو عايز تغير عداد الكهرباء باسمك اتبع هذه الخطوات

السعودية

السعودية ردًا على «ترامب»: لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة

ترشيحاتنا

شوربة العدس

خطوة بخطوة .. طريقة عمل شوربة العدس تزامنا مع التقلبات الجوية

مشروبات تشعرك بالدفء

غير مكلفة .. مشروبات تشعرك بالدفء

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: أعراض تكشف عن الإصابة بالورم الحبلي.. سعر غير متوقع لفستان الملكة رانيا

بالصور

زي الجاهز.. طريقة عمل ايس تي بالليمون

ايس تي بالليمون
ايس تي بالليمون
ايس تي بالليمون

شيرين رضا تتصدر مواقع البحث بسبب الفيشاوي.. القصة الكاملة

شيرين رضا وأحمد الفيشاوي
شيرين رضا وأحمد الفيشاوي
شيرين رضا وأحمد الفيشاوي

ضبط 7 أطنان أعلاف دواجن ونخالة خشنة مجهولة المصدر بمركز فاقوس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أسهل وأسرع طريقة لتحضير سلطة البطيخ والجبن المالح.. بالخطوات

سلطة البطيخ والجبن
سلطة البطيخ والجبن
سلطة البطيخ والجبن

فيديو

ام كلثوم

تزوجت لمدة 3 أسابيع فقط.. أسرار عاطفية عاشتها كوكب الشرق

أزمة وفاء عامر

انسحاب ولا طرد ؟ ..وفاء عامر تكشف موقفها من مسلسل سيد الناس الصورة وفاء عامر ومسلسل سيد الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد