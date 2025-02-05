حبستها أضواء الشهرة| تفاصيل قضية فيديوهات هدير عبد الرازق.. وهذا هو مصيرها

بدلا من السعي للشهرة كقدوة حسنة، اختارت فتاة التيك توك هدير عبد الرازق الطريق الاقصر بإثارة غرائز الشباب تارة، واستعطاف الفتيات والأمهات تارة أخرى بمشكلاتها الخاصة، ثم تعاود الظهور بملابسها العارية من جديد، حتى نشرت فيديوهات مخلة، تحرض خلالها على الفسق والفجور.

الـ30 يوم الفاصلة في حياة هدير عبد الرازق

30 يومًا فقط.. ويُسدل الستار في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، التي شغلت الرأي العام، خلال الـ 7 أشهر الماضية، وذلك لنشرها فيديوهات مخلة، تحرض خلالها على الفسق والفجور، ولا تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، ليصدر حكمًا قضائيًا بسجنها عامًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه.

صدور حكمًا قضائيًا ضد البلوجر هدير عبد الرازق، لم يكن المحطة الآخيرة لها، حيث تقدم دفاعها بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها، قبل أن تحُدد جلسة أمس الثلاثاء، لتنظر محكمة مستأنف القاهرة، جلسة استئنافها على حكم حبسها، التي انتهت بتأجيلها لجلسة 3 مارس المقبل، للحكم، وهي الجلسة المصيرية والآخيرة لها.

سيناريوهات تنتظر هدير عبد الرازق

قال المستشار أحمد يوسف، المحامي، إن هناك سيناريوهين محتملين لا ثالث لهما، تنتظر البلوجر هدير عبد الرازق، خلال الجلسة المقبلة، والتي ستعقد ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

السيناريو الأول: في حالة عدم حضور المتهمة بشخصها جلسة الاستئناف فإنه يتم تأييد الحكم، وهو الحبس سنة وكفالة 5 ألاف جنيه، ولا يقبل حضور المحامي ولا يقبل وجه دفاعه في الجنحة لأن حضور المتهمة جلسة الاستئناف وجوبيًا.

السيناريو الثاني: في حالة حضور المتهمة بشخصها جلسة الاستئناف، فمن حقها أن يحضر معها محاميها ويبدي وجه دفاعه، والمحكمة حرة في تكوين عقيدتها فلها أن تحكم بتأييد نفس العقوبة، أو تخفيفيها، أو الحكم مع إيقاف التنفيذ شريطة ألا تزيد العقوبة عن سنة.

وأوضح المحامي، أن للمتهمة أيضًا حق الطعن بالنقض خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم حضوريًا بالاستئناف، وتظل محبوسة إلا أن يتم الفصل في النقض أو انتهاء مدة حبسها، مع الأخذ في الاعتبار بأن هناك قاعدة فقهية بأنه لا يضار الطاعن بطعنه، فمعني ذلك بأن المحكمة مقيدة بأنه لا يجوز الحكم بأكثر من عام على المتهمة.

تأييد حكم تغريم هدير 20 ألف جنيه

لأن المصائب لا تأتي فرادى، رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق، في قضية إساءة استخدام منصات التواصل الإجتماعي، وقضت بتأييد حكم أول درجة بتغريمها ، حيث اتهمت البلوجر الشهيرة بـ الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية بنشرها عبر صفحتها الشخصية مقاطع تتضمن التعدي على تلك المبادئ.

وأحالت النيابة العامة، البلوجر الشهيرة، صاحبة محتوى "الملابس الداخلية"، إلي المحكمة، حيث أثبتت التحريات أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر تظهر بها مفاتن جسدها، وتتضمن ايحاءات وعبارات تخدش الحياء وتدعو للإغراء، حتى أصبحت ضمن قائمة البلوجرات ومشاهير التيك توك المتهمين في قضايا إساءة استعمال منصات التواصل ونشر محتوى، يتضمن تعدي على القيم بمضمون خادش ومخل بالآداب.

قائمة اتهامات البلوجر هدير عبدالرازق

النيابة العامة باشرت تحقيقات موسعة مع البلوجر هدير عبدالرازق، الشهيرة بـ بلوجر الملابس الداخلية، ووجهت لها قائمة من الاتهامات التي قد تدفع بها إلى حافة الهاوية، بما يجعلها مهددة بمغادرة عدسات التيك توك وعدم الظهور أمامها مرة أخرى، وارتداء الملابس البيضاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ذلك بعد إحالتها إلى المحاكمة وثبوت ارتكابها الاتهامات.

تواجه البلوجر هدير عبدالرازق، اتهامات نشر صور خادشة للحياء بقصد العرض، عبر حساباتها الشخصية فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وأيضا تيك توك، ومقاطع فيديو مرئية تُخل بالآداب العامة قصدت بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وارتكاب أفعلا علانية فاضحة بالإغراء بمفاتنها وعبارات وتلميحات وإيحاءات، من خلال صورا ومقاطع لها.

ضمن قائمة الاتهامات، إعلانها من خلال الحسابات الخاصة بها، دعوات تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار لممارسة الفسق والفجور، والاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب الجرائم الموجهة اليها، ونشر محتوى يتضمن تعديا على المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها ومستخدمة لإيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام.