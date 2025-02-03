بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

مع اقتراب الشهر الفضيل، وانتهاء أجازة منتصف العام، يتزايد البحث عن مواعيد العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية في شهري فبراير ومارس 2025، سواء بالنسبة للموظفين في القطاعين العام والخاص أو طلاب المدارس والجامعات، في ظل العودة للدراسة، حيث يبحث الكثيرون عن إجازات شهر رمضان 2025، في ظل بدء العد التنازلي لقدوم شهر رمضان الكريم 2025، الذي من المتوقع أن يبدأ في الأيام الأولى من شهر مارس المقبل.

إجازات شهر رمضان 2025

بدايةً، من المهم التنويه إلى أنه في شهري فبراير ومارس 2025، لن تكون هناك أي إجازات رسمية مقررة من الدولة بمناسبة الأعياد أو المناسبات السنوية.

ومن المتوقع أن تكون أول عطلة رسمية في عيد الفطر المبارك، التي يتوقع أن تكون في شهر أبريل، ولكن المفاجأة تكمن في العطلات الأسبوعية، مثل يومي الجمعة والسبت، التي يحصل عليها قطاع عريض من الموظفين في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو في البنوك والمدارس.

إجازات شهر فبراير 2025

من المعروف أن الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك في البنوك والمدارس، يحصلون على إجازات رسمية في يوم الجمعة من كل أسبوع. وبناءً على ذلك، ستتزامن العطلات الرسمية في شهر فبراير مع الأيام التالية:

الجمعة 7 فبراير 2025

الجمعة 14 فبراير 2025

الجمعة 21 فبراير 2025

الجمعة 28 فبراير 2025

أما بالنسبة لأيام السبت في فبراير، فستكون العطلات في:

السبت 8 فبراير 2025

السبت 15 فبراير 2025

السبت 22 فبراير 2025

إجازات شهر رمضان 2025

الاجازات الأسبوعية في مارس

أما بالنسبة للإجازات الأسبوعية في شهر مارس، والتي ستتزامن مع بداية شهر رمضان، فستتضمن 9 أيام عطلة خلال الشهر، وهي كالتالي:

السبت 1 مارس 2025

الجمعة 7 مارس 2025

السبت 8 مارس 2025

الجمعة 14 مارس 2025

السبت 15 مارس 2025

الجمعة 21 مارس 2025

السبت 22 مارس 2025

الجمعة 28 مارس 2025

السبت 29 مارس 2025