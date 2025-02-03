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آخرهم مدحت العدل.. فيديو تقديم بن شرقي يثير غضب مشاهير الزملكاوية| ماذا قالوا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخرهم مدحت العدل.. فيديو تقديم بن شرقي يثير غضب مشاهير الزملكاوية| ماذا قالوا؟

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
خالد يوسف

تباينت ردود أفعال نجوم الفن المنتمين لنادي الزمالك، حول انتقال أشرف بن شرقي للأهلي، حيث عبر البعض عن استيائهم من هذه الخطوة، بينما رأى البعض الآخر أنها مجرد منافسة رياضية طبيعية.

مدحت العدل ينتقد بن شرقي

قال الكاتب مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، إن "بن شرقي معملش حاجة بعد ما خرج من الزمالك، والأهلي ذهب وتعاقد مع تريزيجيه وفي نفس المركز بن شرقي، الا ان الزمالك لن يفكر في ذلك".

وأضاف العدل في تصريحات تليفزيونية: "حسين لبيب اختار أحمد حسام ميدو في لجنة الكرة التي تعمل حاليا على حسم صفقات، وهدفنا تسهيل عملية جلب الأموال، لكن جروس هو من يختار اللاعبين".

وواصل: "الذين تولوا التعاقدات في الزمالك مؤخرا لم يحالفهم التوفيق، وبالتالي أصبح هناك لجنة كرة بها ميدو وهيثم فاروق تحت إدارة جروس لحسم المراكز المطلوبة".

العدل: زيزو حجر الاساس وأقدر اجيب معلول

وعن أزمة تجديد زيزو، قال: "زيزو حجر أساس في نادي الزمالك، مثل ميسي في برشلونة، وسنعقد جلسة معه ومع والده لحسم تجديد تعاقده".


واختتم: "هاتلي لاعب مشي من الزمالك وراح الأهلي وحقق نجاح.. انا ممكن اجيب علي معلول من بكره، وبالمناسبة اسمه تم طرحه لكن مش هجيب لاعيبة وانا مش محتاجها، عندي بنتايج وفتوح اجيب مدافع أحسن وأفيد".

العدل يوجه رسالة لجمهور الزمالك

وجه السينارست والكاتب مدحت العدل رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، بعد الإعلان عن انتقال أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق للنادي الأهلي، طالبهم فيها بالوقوف بجانب الفريق، مشيرًا إلى أن من فضل الجماهير الذهاب للمباريات وتشجيعهم المستمر وعدم مهاجمة أحد.

وأضاف مدحت العدل عبر «فيسبوك»: «رسالة إلى كل الجماهير الزملكاوية في أنحاء الكرة الأرضية وهم بالملايين.. الأن فلننس كل الخلافات وليس لنا إلا الوقوف بجانب الفريق».
وتابع: «من فضل الجماهير الذاهبة للمباراة التشجيع المستمر وعدم مهاجمة أحد، حتي لا يرتبك اللاعبون، وان شاء الله نفوز وبعدها لكل حدث حديث.. الزمالك في القلب وجمهوره أعظم جمهور في العالم شكرًا».

آراء نجوم الزمالك في صفقة بن شرقي

ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺪ: ﻭﺻﻒ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻣﻊ ﺃﺷﺮﻑ ﺑﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺄﻧﻪ "ﻫﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ" ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ: ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻸﻫﻠﻲ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.

ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪﺓ، ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺑﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﺒﻄﻞ ﻛﻮﺭﺓ" ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻪ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﻸﻫﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ.


ﺣﺎﺯﻡ ﺇﻣﺎﻡ: ﻋﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﻟﻸﻫﻠﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺰﻣﻠﻜﺎﻭﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻮﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ.

الاعلامي خالد الغندور: "انتقال بن شرقي للأهلي بمثابة صدمة كبيرة لجماهير الزمالك، فهو لاعب موهوب وكان إضافة قوية للفريق، أتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة، لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة لرحيله".

وأضاف الغندور: الطريقة التي تم بها تقديم بن شرقي للأهلي لم تكن مناسبة، كان من الأفضل أن يتم الإعلان عن الصفقة بطريقة أكثر احتراماً لتاريخ اللاعب مع الزمالك وجماهيره".

الإعلامي أحمد شوبير: "بن شرقي لاعب مميز، ولكن كان من الأفضل له أن يبقى في الزمالك، الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في نفس مركزه، وبالتالي قد لا يحصل على فرصته كاملة".

وأضاف شوبير: “كانت هناك بعض المبالغة في طريقة تقديم بن شرقي للأهلي. كان من الممكن أن يتم الإعلان عن الصفقة بطريقة أكثر تواضعاً واحترافية.”

الفنان هاني شاكر: "انتقال بن شرقي للأهلي هو جزء من كرة القدم، أتمنى له التوفيق وأتمنى أن يقدم أداءً مميزاً مع فريقه الجديد."

وأضاف: أرى أن طريقة تقديم بن شرقي للأهلي كانت مناسبة، لقد تم الإعلان عن الصفقة بطريقة احترافية ومميزة، ولم يكن فيها أي تجاوز أو إساءة لأي طرف.

أشرف بن شرقي آخرهم مدحت العدل شخصيات زملكاوية

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