تمت بالفعل.. جناح أجنبي جديد في القلعة الحمراء لاستكمال فريق الأحلام

لا صوت يعلو فوق صوت سوق الانتقالات الشتوية داخل النادي الأهلي، والمفاوضات الجارية مع الصفقات القوية من أجل ضم لاعب هنا أو آخر هناك خلال الفترة الحالية، بناء على توصيات من قبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

كولر يطالب الادارة بـ جناح أجنبي

وطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع جناح أجنبي جديد، من أجل التواجد في الجناح الأيمن، لاسيما أن الفريق في احتياج إلى هذا المركز خلال الفترة الحالية، حيث سيخوض الفريق مواجهات قوية في الموسم الجاري.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جناح أيمن، عقب رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق إلى قطر القطري، وعدم البقاء داخل الفريق الأحمر، ليقرر المسؤولين داخل القلعة الحمراء، الدخول في مفاوضات مع جناح أجنبي جديد، وبالفعل الصفقة باتت قريبة من الكشف عنها.

هل تمت الصفقة بالفعل ؟

فجر مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، كواليس هامة بشأن المفاوضات التي أجرها مسؤولو النادي الأهلي، برفقه لامبرتي، وكيل السويسري مارسيل كولر، من أجل التعاقد مع جناح أجنبي جديد، قادر على قيادة الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، أنه تم بالفعل التعاقد مع صفقة جديدة، ومن المؤكد أن يتم الاعلان عنها خلال الـ48 ساعة المقبلة، وهناك تكتم على الصفقة التي تم التعاقد معها والدخول في مفاوضات معها، لعدم دخول وكلاء، تسبب فشل الصفقة، بسبب ارتفاع سعر اللاعب، وسيكون اللاعب مفاجأة للجماهير.

من هو لاعب الأهلي الجديد ؟

يسعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتلبيه احتياجات المدير الفني للفريق الأحمر، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الذي طلب ضرورة التعاقد مع جناح أيمن، بجانب تواجد حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وتدعيم صفوف الفريق بالعناصر القوية استعداداً للمرحلة المقبلة.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن اسم صفقة الجناح الجديد في صفوف النادي الأهلي، بعد التعاقد في الأيام الماضية مع أشرف بن شرقي من صفوف فريق الريان القطري في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده بالتراضي ودفع الشرط الجزائي.

كولر كلمة السر في حسم الصفقة

قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية: "مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يتمسك بخطوة الحصول على خدمات السويسري ديريك كوتيسا، جناح فريق سيرفيت السويسري في الفترة المقبلة"، مضيفا: "النادي الأهلي قرر زيادة المقابل المادي المعروض من أجل حسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأوضح، أن الفروقات المالية بين الأهلي وإدارة فريق سيرفيت السويسري قد تتسبب في تعطل الصفقة، ولكن مارسيل كولر المدير الفني هو كلمة السر في عدم انسحاب القلعة الحمراء من المفاوضات، بسبب تمسكه بضم اللاعب".