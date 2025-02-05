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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يتسبب في صدام مبكر؟| رفض أولى طلبات بن شرقي في الأهلي.. وتحذير شديد للاعب

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
خالد يوسف

تواجد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المقصورة خلال مواجهة النادي الاهلي الماضية ضد فريق مودرن سبورت، وحرص عقب اللقاء على النزول إلى أرض الملعب من أجل تقديم التحية إلى الجماهير الحمراء التي هتفت له بشكل كبير، وتتشوق الى رؤيته في تشكيل الفريق.

الأهلي يرفض طلب أشرف بن شرقي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالفريق الأحمر، بقيادة السويسري مارسيل كولر، أولى طلبات المغربي أشرف بن شرقي، المنضم حديثًا لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطلب بن شرقي من الجهاز الفني، السماح له بخوض اللقاءات مع الفريق، خاصة أن لديه الرغبة في الظهور أمام الجماهير التي تطالبه باللعب وتهتف له في كل مكان.

تحذير مبكر للوافد الجديد

وجه جهاز الكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرات شديدة إلى النجم المغربي أشرف بن شرقي الوافد الجديد إلى القلعة الحمراء.

وأكد المصدر، أن كولر طالب أشرف بن شرقي بعدم الاستعجال في العودة من الإصابة، للمشاركة في المباريات، لتجنب حدوث أي مضاعفات في إصابته، بعد الرغبة المُلحة من اللاعب في الظهور الأول بقميص النادي الأهلي، وطلبه التواجد في المباراة المقبلة أمام بتروجيت، ضمن منافسات دوري NILE.

إصابة أشرف بن شرقي

يعاني أشرف بن شرقي من إصابة في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى تعرض لها خلال مشاركته في آخر لقاء مع فريق الريان القطريز.

ويحتاج النجم المغربي إلى فترة تصل إلى 6 أيام من أجل العودة والمشاركة في المباريات مع القلعة الحمراء.

موعد الظهور الأول لأشرف بن شرقي مع الأهلي

تابع المصدر، أن مارسيل كولريخطط في الوقت الحالي لمشاركة أشرف بن شرقي في مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري، بعد تأكد غيابه عن خوض لقاء بتروجيت، وصعوبة لحاقه بمواجهة غزل المحلة المقرر أن تقام يوم 11 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن السويسري حذر اللاعب بعدم التعجل في العودة واستكمال برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يتم تجهيز المحترف المغربي أشرف بن شرقي، لخوض لقاء الدراويش يوم 16 فبراير الجاري، وذلك لرغبة الطاقم الطبي في منحه أكبر قدر من الوقت للتعافي من الإصابة، وتجنب حدوث أي مضاعفات طبية تتسب في زيادة فترة غيابه عن المشاركة في المباريات.

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