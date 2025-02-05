الدردير: الزمالك ينتظر الرد النهائي من نادي بارادو لحسم صفقة عادل بولبين

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن صفقة نادي الزمالك الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير "الزمالك ينتظر الرد النهائي من نادي بارادو اليوم لحسم صفقة عادل بولبينة".

وكان الإعلامي محمد شبانة أعلن عن تخطيط نادي الزمالك لضم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ليرد على صفقة بن شرقي للأهلي.

وقال “شبانة”، خلال برنامجه الإذاعي من الآخر عبر راديو شعبي إف إم: “إن ادارة الزمالك تحاول إغراء رمضان صبحي بإحياء مسيرته الكروية من خلال اللعب لنادٍ جماهيري، خاصة أنه لم يعد لاعبا أساسيا مع فريق بيراميدز، وإدارة الأهلي ترفض عودته مرة أخرى”.

وأضاف: “الزمالك يدرس تقديم عرض لرمضان صبحي بـ100 مليون جنيه في الموسم موازيا للعرض المقدم لأحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق، ليكونا سويا جبهة هجومية نارية خلال الموسم المقبل”.