الونش يواجه وعكة صحية مفاجئة

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تعرض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لوعكة صحية اليوم أبعدته عن مران الأبيض، قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل تدريب الغد لتحديد موقفه من المشاركة في المران، وإمكانية لحاقه بمباراة الإسماعيلي المرتقبة في مسابقة الدوري من عدمه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم غداً في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته غداً الخميس على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق استعداداً للقاء الدراويش.