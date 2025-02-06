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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفا بعد موجة ارتفاع كبيرة أمس سجل خلالها 4020 جنيها لعيار 21، فهو محل اهتمام الكثير يوميًا، إذ هبط في سوق الصاغة إلى مستويات جديدة،  مع هبوط طفيف في سعر الأوقية عالميا من أعلى مستوى.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع في محلات الصاغة خلال التعاملات، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم الخميس 6-2-2025

ينشر “صدى البلد” آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر، وذلك في ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تراجع مقارنة بسعر الذهب في السوق أمس، وقد سجل عيار 18: 3437 جنيها.

سعر الذهب في مصر

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أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها تراجع سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو  3990 جنيها للبيع بحسب أخر تحديث.

أسعار الذهب اليوم 6-2-2025 

تراجعت أسعار الذهب محليًا بشكل طفيف مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث سجل  سعر الأوقية 2,8645 دولارا مقارنة بأعلى سعر 2,882.35 دولارا قبل ساعات .

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعا ليصل إلى 3437 جنيها للشراء في محلات الصاغة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 هبوطا إلى 32080 جنيها بدون مصنعية،  وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 34 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 31920 جنيها، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام هبوطا طفيفا ليصل إلى 4010 جنيهات للشراء و 3990 جنيها للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4582 جنيه في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4700 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • عيار 24: 4582 جنيهًا للشراء، و 4560 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: 4010 جنيهًا للشراء، و 3990 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: 3437 جنيهًا للشراء، و 3420 جنيهًا للبيع.
  • عيار 14: 2673 جنيهًا للشراء، و 2660 جنيهًا للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، استقرارا حيث سجلت الأوقية 2863 دولارا، مقارنةً بأعلى سعر بلغته يناير 2025 عند 2,830.60 دولار

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