مفاجأة في أسعار الذهب.. رقم تاريخي جديد بفعل القرارات الاقتصادية

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، متوقعًا أن تستمر الارتفاعات في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه لأول مرة يصل سعر الذهب إلى 2840 دولارًا للوقية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعد رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، وأن الأسعار قد تصل قريبًا إلى 3000 دولار للوقية.

القرارات الاقتصادية تؤثر على السوق العالمي للذهب

وأوضح ميلاد أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان لها تأثير كبير على السوق العالمية للذهب، مما ساهم في هذه الارتفاعات الحالية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعات جديدة، حيث سجل:

سعر جرام الذهب عيار 24: 4480 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شيوعًا): 3920 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18: 3360 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 31360 جنيه

وتستمر أسعار الذهب في التقلبات بشكل ملحوظ، مما يجعل العديد من المواطنين يتابعون الأسعار بشكل دوري خلال اليوم.

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 بأكمله ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة 12% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2023

ويأتي هذا الانخفاض على مستوى العام بأكمله بالرغم من ارتفاع المشتريات خلال الربع الرابع من 2024، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2024 بأكمله سجلت 26.1 طن من الذهب بانخفاض بنسبة 2% عن مشتريات عام 2023 التي كانت 26.7 طن ذهب.

وبلغت المشتريات من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2024 سجلت 24 طن ذهب بنسبة انخفاض -21% عن مشتريات عام 2023 عند 30.3 طن ذهب.

بالنسبة للربع الرابع من عام 2024 فقد سجل إجمالي مشتريات الذهب من قبل المصريين عند 12.1 طن من الذهب، مرتفعا بنسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن ومرتفعا عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 16.3% حيث سجل الربع الثالث مشتريات بمقدار 10.4 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الرابع من عام 2024 سجلت 6.3 طن لترتفع بنسبة 5% عن مشتريات الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل 6 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الثالث من 2024 التي كانت عند 5.1 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الرابع 2024 فقد سجلت 5.9 طن مرتفعة بنسبة 7% بالمقارنة مع مشتريات الربع الرابع 2023 التي كانت عند 5.5 طن، وأعلى أيضاً من مشتريات الربع الثالث من 2024 من السبائك والعملات الذهبية عند 5.3 طن.

وأشار مجلس الذهب العالمي أن نمو الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024 يرجع إلى انخفاض معدل التضخم وانخفاض أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي الأمر الذي عزز ثقة المستهلك ودفعه إلى زيادة المشتريات من الذهب.