مسلسلات رمضان 2025 .. البوستر الرسمي لـ قهوة المحطة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “قهوة المحطة” البوستر الرسمي للعمل، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وتواجد عاي البوستر كل من الشاب أحمد غزي، ويومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي.

مسلسل "قهوة المحطة" من بطولة: أحمد غُزي، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وهالة صدقي، ورياض الخولي، وانتصار، وضياء عبد الخالق.

قهوة المحطة" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق للكشف عن جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل، ومن المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة.

وتتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وكانت انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبد الرحيم كمال على الانتهاء من جميع حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الإنتاج.