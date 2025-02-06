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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية، منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

رنا بنت الحاج عزمي.. راندا عبد السلام تشارك بوسترها بمسلسل العتاولة 2

روج نجوم مسلسل "العتاولة 2" للبوسترات المنفردة للعمل الدرامي، المقرر عرضه على شاشة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد"، في رمضان 2025.

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه يحكي موقف طريف له مع معجب في الشارع.

مسلسلات رمضان 2025.. سبحة فيفي عبده على بوستر العتاولة 2 تثير الجدل

أصبح مسلسل "العتاولة 2" حديث السوشيال ميديا،  بعدما تم طرح البوستر الرسمي للعمل، وعودة عيسي الوزان الشخصية التي يقدمها "باسم سمرة" والتي تم قتلها بالجزء الأول.

تفاصيل تكريم عمر خيرت في موسم الرياض.. حفل ساهر 13 فبراير

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل غنائي على مسرح بكر الشدي، يوم 13 فبراير الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الصور الكاملة لاحتفال أحمد سعد بألبومه الجديد «حبينا»

احتفل الفنان أحمد سعد، مساء أمس الأربعاء بألبومه الجديد «حبيبنا» في حفل بأحد الفنادق، حضره صناع الألبوم وعدد كبير من نجوم الفن والغناء.

إليسا تحيي حفل الربيع في ألمانيا.. 26 أبريل

تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق مدينة دوسلدورف بألمانيا يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات أعياد الربيع.

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية وجمهوره يدعو له

أعلن الفنان كريم فهمي -عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- تعرضه لوعكة صحية.

ونشر كريم فهمي -مساء أمس الأربعاء- صورة ترموميتر، عبر ستوري انستجرام، وكتب كريم فهمي قائلاً: «برد دمو يلطش»، وتفاعل معه متابعون بالدعاء له.

محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

كتب الفنان وائل عبد العزيز -شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز- منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فاجئ فيه متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها.

محمد رمضان إليسا أحمد سعد كريم فهمي ياسمين عبد العزيز وائل عبد العزيز عمر خيرت العتاولة فيفي عبده

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