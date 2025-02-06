أخبار الفن| كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية، منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

روج نجوم مسلسل "العتاولة 2" للبوسترات المنفردة للعمل الدرامي، المقرر عرضه على شاشة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد"، في رمضان 2025.

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه يحكي موقف طريف له مع معجب في الشارع.

أصبح مسلسل "العتاولة 2" حديث السوشيال ميديا، بعدما تم طرح البوستر الرسمي للعمل، وعودة عيسي الوزان الشخصية التي يقدمها "باسم سمرة" والتي تم قتلها بالجزء الأول.

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل غنائي على مسرح بكر الشدي، يوم 13 فبراير الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

احتفل الفنان أحمد سعد، مساء أمس الأربعاء بألبومه الجديد «حبيبنا» في حفل بأحد الفنادق، حضره صناع الألبوم وعدد كبير من نجوم الفن والغناء.

تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق مدينة دوسلدورف بألمانيا يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات أعياد الربيع.

أعلن الفنان كريم فهمي -عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- تعرضه لوعكة صحية.

ونشر كريم فهمي -مساء أمس الأربعاء- صورة ترموميتر، عبر ستوري انستجرام، وكتب كريم فهمي قائلاً: «برد دمو يلطش»، وتفاعل معه متابعون بالدعاء له.

كتب الفنان وائل عبد العزيز -شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز- منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فاجئ فيه متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها.