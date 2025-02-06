قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعهد ترامب.. السفن الحكومية الأمريكية تعبر قناة بنما "دون رسوم"
الحكومة تقر زيادة المرتبات والمعاشات للملايين رسميًا في هذا التوقيت
محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز
جوجل تحذر: هاكرز يستغلون قدرات Gemini لتعزيز الهجمات الإلكترونية
نتنياهو: سكان غزة "يجب" أن يغادروا لمتابعة تنفيذ خطة ترامب
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم .. اعرف الكيلو وصل كام
بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم
كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية وجمهوره يدعو له
تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية
نتنياهو: يجب متابعة مقترح ترامب بشأن غزة وتنفيذه
أمريكا .. رصد سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور
ترامب يحرج صحفية أفغانية خلال مؤتمره مع نتنياهو: لا أفهم كلمة مما تقولين .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل
ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل
سعيد فراج

كتب الفنان وائل عبد العزيز -شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز- منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فاجئ فيه متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها. 

وكتب وائل عبد العزيز، في منشوره: «انا في أزمة نفسية بقالي سنين واحساس عندي قوي مش هكمل كتير وتعبت وعايز ارتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تماما وياريت دفنتي لا تعلن ولا حد يحضرها غير ابني واخويا فقط ربنا يديهم طوله العمر». 

وأضاف وائل عبد العزيز: «وعايز ادفن في مدافن اخوات امي وأنا عارف ومتأكد أن كل الناس هتدعيلي بالرحمة ومش طالب اكتر من كده وانا مسامح كل الناس الي حصل بيني وبينهم اي مشاكل من أي نوع إلا خمس أشخاص فقط .. وعند الله تجتمع الخصوم ..هو الحكم العدل». 

واختتم وائل عبد العزيز: «وأخيرا ربنا يحسن خاتمتي يارب .. اكيد فوق احلي من الحقد والغل والجحود والحروب النفسية اللي عايشين فيها دي». 

وائل عبد العزيز 

وكان نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الصورة الأخيرة لوالدهما، قبل أسبوعين في أحد الأضرحة، حيث نشر وائل عبر حسابه الصورة وكتب عليها: "آخر صورة ليه من أسبوعين يا رب الصبر من عندك ربنا يرحمك ويغفر لك يا أبويا".

ياسمين عبد العزيز 

من جهة أخرى، تقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل “وتقابل حبيب”، الدراما الرومانسية الاجتماعية التي لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عددا من الأعمال الشعبية التي حققت بها نجاحا وانتشارا كبيرا وظهر ذلك في آخر أعمالها "ضرب نار" في رمضان 2023، و"اللي مالوش كبير" عام 2021.

مسلسل “وتقابل حبيب”، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز الفنان وائل عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تمت بالفعل.. جناح أجنبي جديد في القلعة الحمراء لاستكمال فريق الأحلام

أرشيفية

سعر الذهب الآن .. مفاجأة في عيار 21 وهذه أسعار السبائك والجنيه

سامي عبد العزيز

تفاصيل أيامه الأخيرة.. زوجة الراحل سامي عبدالعزيز لـ "صدى البلد": سنقاضي العيادة المتسببة في وفاته

حالة الطقس

بيان هام عن حالة الطقس الساعات المقبلة .. وتحذير لسكان تلك المناطق

طقس صعب 3 أيام.. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد

طقس صعب 3 أيام .. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: طقس شديد البرودة مع سقوط أمطار غدا

قائد سيارة بورسعيد

بعد وفاته.. ننشر أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات ببورسعيد

علي معلول

حقيقة تجدد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس

ترشيحاتنا

أرشيفية

توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء

وزير البترول

غدًا.. وزير البترول يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة

خلال اللقاء

وفد اقتصادي كوري يزور غرفة القاهرة لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية

بالصور

للإفطار.. طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى

تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

فوائد الخيار
فوائد الخيار
فوائد الخيار

الصور الكاملة لاحتفال أحمد سعد بألبومه الجديد «حبينا»

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد

تعرف على فوائد الفجل الأبيض وعلاقته بالهضم

الفجل
الفجل
الفجل

فيديو

لقطة من فيديو اطلاق النار على المحامي

النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بإطلاق النار على محامي الحوامدية

محمد رمضان

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

تصريحات كولر

كولر يوضح الحقيقة: الترجمة كانت خطأ.. واحترامي للمصريين كبير

سيارة مشتعلة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو منتشر عن سيارة مشتعلة بطريق سريع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد