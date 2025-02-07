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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: المنافسة تشتعل بين لاعبي الأهلي الفترة المقبلة

كريم الدبيس
كريم الدبيس
يمنى عبد الظاهر

قال ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، إن كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أفضل من المغربي يحيى عطية الله.


 

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا ببرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "أنصح مصطفى العش أن يكون رتمه أسرع من كده، وكريم الدبيس يقدم أداء فني كبير وأرى أنه أفضل من يحيى عطية الله ويجب أن يحصل على فرصته بشكل كامل".

وأضاف: "أتوقع أن الأهلي سيفعل بند شراء يحيى عطية الله وسيتم الاعتماد على معلول كجناح وليس ظهير أيسر".

واكمل: "محمد عبدالله يذكرني بأحمد الشيخ والفترة المقبلة ستكون المنافسة قوية لشغل المراكز الأساسية في النادي الأهلي".

علي معلول احمد الشيخ ياسر ريان الغندور كريم الدبيس الاهلي يحي عطيه الله

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