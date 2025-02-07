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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية

المهندس ياسر إدريس
المهندس ياسر إدريس
إسلام مقلد

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن القرارات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية التي عقدت اليوم الجمعة بحضور كافة الأعضاء.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية والمرسلة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية والتي كان منها بعض البنود الألزامية والأخرى اختيارية.

وتمت الموافقة على البنود الإلزامية للائحة النظام الأساسي والواردة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية حتى تتوافق مع الميثاق الأولمبي.

كما تمت الموافقة أيضا على باقي البنود الاختيارية الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية بتعديلها في لائحة النظام الأساسي رغم أنها تحد من اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية ولكن رأي المجلس أنها ترفع من سلطات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، وتمت الموافقة بالإجماع على تعديلها وهي الموافقة على حذف اختصاصات تصنيف الهيئات الرياضية من اللجنة الأولمبية ومنحها إلى الاتحادات الرياضية، وكذلك حق اختيار المندوبين لحضور الجمعيات العمومية للاتحاد يكون عبر كافة الاتحادات وليس اللجنة الأولمبية.

ومن ضمن التعديلات التي تم إجراؤها على لائحة النظام الأساسي هو إلزام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المنتخب بعدم الجمع مع عضوية أي ناد رياضي خلال فترة توليه عضوية اللجنة الأولمبية المصرية.

وخلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية تم عرض الخطاب الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص الاتحاد المصري للملاكمة امتثالا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إدراج لعبة الملاكمة بالبرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الاولمبية في لوس أنجلوس 2028، وتمت الموافقة على استمرار تواجد الملاكمة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ولكن دون حق التصويت بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية حتى يتم حسم مصير الملاكمة بشكل نهائي.

كما تم السماح لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال موعد فتح باب الترشح من 1 إلى 7 مارس المقبل للدورة الأولمبية 2024/2028 في حالة استيفاءه متطلبات وبنود الترشح بناء على لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية على أن يتم تعليق طلب الترشح لحين صدور قرار نهائي من جانب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تحديد مصيره من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من عدمه.

ووافقت الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية على كافة التعديلات المرتقبة لقانون الرياضة الجديد الذي تعكف وزارة الشباب والرياضة على إخراجه للنور بعد مروره بكافة مراحل التشريع حتى يتم العمل به لما فيه للصالح العام للرياضة المصرية.

الأولمبية المصرية الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية المصرية

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