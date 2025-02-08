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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامز جلال يستغل مذيعة شهيرة للإيقاع بضيوفه فى رمضان 2025

رامز جلال
رامز جلال
أحمد البهى

يواصل الفنان رامز جلال تصوير برنامجه الجديد ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، وينتمي الى نوعية برامج المقالب . 

وعلم صدي البلد ان بسنت شمس الدين مذيعة مجموعة قنوات mbc ، من المقرر ان تكون مذيعة البرنامج الذى سوف يتم استدراج الضيوف من خلاله ، كما هو معتاد فى عدد من برامج رامز جلال .

وكان آخر أعمال رامز جلال هو فيلم أخي فوق الشجرة وشاركه في بطولته  تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد ، ويزو ، محمد ثروت، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

رامز جلال MBC بسنت شمس الدين

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