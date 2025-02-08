بسمة بوسيل : حياتي ادمرت .. والحب عماني وخسرت نفسي l فيديو

تحل الفنانة المغربية بسمة بوسيل ضيفة علي برنامج “ عندي سؤال ” ، والمذاع عبر قناة المشهد ويقوم بتقديمة الإعلامي محمد قيس .

وطرحت القناة العارضة للبرنامج برومو الحلقة ، والتى ظهرت فيه بسمة بوسيل ، وهي تقول : أنا كنت في سن صغير أوي والحب أبهرني وعماني وخسرت نفسي أنا مش عايزة أعيط”.

وتابعت بسمة بوسيل خلال البرومو قائلة :حياتي أدمرت و أبويا قبل ما يموت قال لي أنا نفسي أشوفك يوم سعيدة .

وتابعت بسمة بوسيل : “أنا أبويا لو ما كانش عايش أنا كنت انتحرت”.

وكنت قد روجت الفنانة بسمة بوسيل، لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم لأ ثواني، بعد طرحها قبل يومين على منصات الموسيقى المختلفة.

ونشرت بسمة بوسيل، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، بوستر أغنية لأ ثواني، بعد طرحها على منصة سبوتيفاي للموسيقى.