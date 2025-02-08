هناء الشوربجي تشارك في مسلسل شهادة معاملة أطفأل مع محمد هنيدي

عبرت الفنانة هناء الشوربجي عن سعادتها بالتعاون مع محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفأل الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025

و قالت الفنانة هناء الشوربجي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: “ سعيدة بالمشاركة في مسلسل شهادة معاملة أطفأل مع النجم محمد هنيدي و” اشتغلنا مع بعض في أفلام أمير البحار ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة و هو فنان جميل ، سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و المسلسل كوميدي جميل ، الكواليس كلها سعادة و حب.

و أضافت هناء الشوربجي: " بجسد شخصية فاتن دكتورة والدة الفنانة نهي عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفأل

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ، هناء الشوربجي ، ومحمود حافظ ، جيهان خليل ، ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، خالد أنور و كوكبة كبيرة من النجوم