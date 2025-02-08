قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها التدخين.. 7 سلوكيات خاطئة تعرضك للمساءلة والغرامة داخل القطارات
صفقة الساعات الأخيرة.. نادي الزمالك يقترب من ضم مهاجم جديد
BBC: جيش الاحتلال تسلم الرهائن الإسرائيليين الثلاثة
التعليم : 20 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025
ترامب يسخر من مجلة التايمز بعد صورة إيلون ماسك
تعليق غاضب من مكتب نتنياهو على مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين في غزة
حكم صيام النصف من شعبان منفردًا.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت
الأرصاد: غطاء سحابي يغطي شمال البلاد وأمطار قادمة بعد ساعات
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع وإحياء صناعات وإدخال منتجات جديدة
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يطمئن على انتظام الدراسة.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ
محمود زيدان

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل  وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس منها مدرسة سيدي طلحة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وحرص وكيل الوزارة  على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية بداية الفصل الدراسي الثاني، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية.

كما تأكد من توافر المقاعد  وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

التربية والتعليم كفر الشيخ وكيل تعليم كفر الشيخ مدارس كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

مواعيد غلق المحال في رمضان 2025

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية في رمضان.. تفاصيل

ناصر ماهر

مش هيلعب قدام الأهلي .. صدمة لعشاق الزمالك بشأن ناصر ماهر بعد طرده

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 8-2-2025

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام انهاردة؟.. أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم السبت

عمرو أديب

حاجات ماشوفتهاش قبل كده.. عمرو أديب يهاجم حكم الزمالك والإسماعيلي

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة: طرح 50 مستحضرا جديدا من خلال الشركة القابضة أكديما

أمراض الشتاء

للوقاية من أمراض الشتاء.. نصائح الصحة للمواطنين

متحف شرم الشيخ

معرض متنوع.. متحف شرم الشيخ يحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

بالصور

يفعلها ملايين الناس.. أطباء يحذرون من عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون
عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون
عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

وحدة إضاءة وقعت عليه.. تامر فرج يتعرض لإصابة خطيرة خلال التصوير

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

شيفروليه تودع سيارتها الشهيرة للأبد وإعلان إيقاف تصنيعها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

مي عمر تثير ضجة برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

انفصال الفنانة نورهان

نورهان تكشف سر انفصالها وتفاصيل مرضها وتراجعها عن إجراء عملية

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد