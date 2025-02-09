أخبار التوك شو: انخفاض واضح في درجات الحرارة اليوم.. ومدبولي: توفير الخدمات الصحية حق أساسي لكل مواطن

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



الصغرى 11.. انخفاض واضح في درجات الحرارة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد.



أسعار الذهب اليوم الأحد 9 فبراير 2025

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.



إذاعة جيش الاحتلال : قواتنا انسحبت من محور نتساريم بالكامل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال وفقاً لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” أن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من محور نتساريم بالكامل.



البرتقال بـ 8 جنيهات.. تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع علي فضائية صدى البلد، أسعار الفاكهة اليوم، الأحد 9 فبراير2025، وفقا لسوق العبور.

حماس: الانسحاب الإسرائيلي من نتساريم استكمال لفشل أهداف الحرب

أعلنت حركة حماس، أنّ الانسحاب الإسرائيلي من نتساريم استكمال لفشل أهداف الحرب على الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



مدبولي: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحول جوهري في الرعاية الصحية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة فى مسيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي المرحلة الثانية”.



مدبولي: توفير الخدمات الصحية حق أساسي لكل مواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو تحول جوهري لمفهوم الرعاية الصحية.



الخارجية العراقية: ندين ونستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أنها تدين وتستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



انخفاض الحرارة وأمطار تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من طقس الأحد

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.