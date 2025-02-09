الصغرى 11.. انخفاض واضح في درجات الحرارة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



العظمى و الصغرى

القاهرة 17 11

شلاتين 24 16

الإسكندرية 17 10

مطروح 16 12

بورسعيد 17 12

حلايب 22 17

أسوان 23 11

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا وتكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس في مصر اعتباراً من الأربعاء المقبل ولمدة 72 ساعة. ستشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد خلال فترات متقطعة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح.



