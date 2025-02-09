قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة
الأرصاد تحذر من سحب كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة تغطي السواحل الشمالية
فرار مستر بيست من داخل أهرامات الجيزة.. اليوتيوبر الأشهر في العالم يستكشف الحضارة المصرية
الصغرى 11.. انخفاض واضح في درجات الحرارة اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
مع عودة المدارس.. كثافات مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 فبراير 2025
27 فبراير..مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية
سعر الذهب اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق
المدارس تلتزم بتسليم كتب الترم الثاني للطلاب مع عودة الدراسة| صور
القضية الفلسطينية تتصدَّر المباحثات.. رئيس البرلمان العربي يلتقي إمام الجامع الأكبر بموسكو
إذاعة جيش الاحتلال : قواتنا انسحبت من محور نتساريم بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار
الدولار
إسراء صبري

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد كالتالي:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.34 جنيه للبيع و 50.24 جنيه للشراء.


سعر اليورو

سعر اليورو 52.14 جنيه للبيع، و 52.03 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.34 جنيه للبيع،  62.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.42 جنيه للبيع، 13.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 163.15 جنيه للبيع، و 162.76 جنيه للشراء.

 

اليورو الدولار أسعار الدولار العملات العربية العملات الأجنبية الجنيه الإسترليني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سماء الشرقية

هل ظهرت كائنات فضائية في مصر.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية|تفاصيل

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغا خان تمهيدا لمراسم الجنازة الرسمية

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغاخان استعدادًا لمراسم الجنازة الرسمية.. صور

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. بيان رسمي

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

رئيس مجلس الوزراء

قرار حكومي عاجل بدفن الأمير كريم الحسيني بضريح الأغا خان في أسوان

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 9-2-2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من برودة شديدة وغطاء سحابي كثيف اليوم

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي

زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب منطقة البحر الكاريبي.. وتحذيرات من تسونامي

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التراث ميراث فكري .. والاجتهاد ضرورة لمواكبة العصر

القرآن الكريم

شوقي علام: العلاقة بين القرآن وسنة النبي تكاملية

المخطوبين

أمين الفتوى: الحديث بين المخطوبين في الهاتف قد يجر إلى مفاسد

بالصور

تتحول لمادة سامة.. تخزين السبانخ يصيبك بمخاطر صحية

السبانخ
السبانخ
السبانخ

زي الجاهز.. طريقة عمل مناقيش الزعتر

مناقيش
مناقيش
مناقيش

محمد سامي يصارع الزمن لإنهاء تصوير «سيد الناس» قبل حلول شهر رمضان|صور

محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس
محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس
محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس

طريقة عمل كب كيك الفراولة بالخطوات

كب كيك
كب كيك
كب كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بشرى سارة .. ما موعد صرف مرتبات فبراير ؟

ايمان عبد اللطيف

أمطار خلال ساعات .. تحذير عاجل من الأرصاد | تفاصيل

أرسين فينجر

الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد