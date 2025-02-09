مفاجأة مدوية.. ليفربول يودع كأس الاتحاد بعد الخسارة أمام بليموث

ودع فريق ليفربول منافسات كأس الاتحاد بعد الخسارة أمام بليموث أرجايل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب هوم بارك، ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدف فريق بليموث اللاعب ريان هاردي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وغاب النجم المصري محمد صلاح، عن قائمة ليفربول في مباراة الليلة، حيث اعتمد سلوت على تشكيل من اللاعبين الاحتياطيين والشباب من أجل إراحة نجوم الفريق.

موعد مباراة ليفربول القادمة بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول القادمة سيكون يوم الأربعاء القادم، الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ليفربول القادمة ستكون أمام جاره إيفرتون في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب «جوديسون بارك» معقل التوفيز، مباراة إيفرتون ضد ليفربول ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.