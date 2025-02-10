تعليم الوادي الجديد: فوز مدرسة القصر الثانوية بمسابقة أوائل الطلبة

أعلن الدكتور سامى فضل مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ، فوز مدرسة القصر الثانوية المشتركة بالمركز الأول على مستوى قطاع تعليم المحافظة بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية المنظمة وفقا للخطة الوزارية للعام الدراسى 2024-2025 م ،بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج

وجرى عقد اللقاء بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة بحضور وليد المناخلى وكيل المديرية و سمير طاهر مدير عام التعليم العام ووصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية و ناصف أنيسى نائب رئيس مجلس الأمناء واللجنة المشكلة من إدارة التعليم الثانوى وتوجيه عموم المواد الدراسية المختلفة.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة تأهل المدرسة الفائزة لتصفيات الجمهورية معربا عن تقديره للجنة المشكلة لتقييم المسابقة بالمديرية والإدارات التعليمية للجهد المبذول والمتميز بالمسابقة على مدار اللقاءات التى جرى عقدها، موجهًا التهنئة لإدارة المدرسة وجميع العاملين متمنيا لهم التوفيق والسداد بتصفيات الجمهورية والتمثيل المشرف للمحافظة.