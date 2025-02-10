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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسلام عفيفي: الحكومة تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال الحزم الاجتماعية.. فيديو

إسلام عفيفي
إسلام عفيفي
عبد الخالق صلاح

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.

وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أوضح إسلام عفيفي أن أداء الحكومة شهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

وأشار عفيفي إلى أن هناك تواصلاً دائمًا بين الحكومة والشعب، وهو ما يسهم في اتخاذ القرارات التي تخفف من معاناة المواطنين.

وأضاف غفيفي أن عقد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارات ساهم في تسهيل اتخاذ القرارات المهمة.

الحكومة تخفيف الأعباء الاقتصادية إسلام عفيفي تسعى لتخفيف الأعباء

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