المومني: 37 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن طواعية

أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن 37 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن طوعيا إلى بلادهم.

ووفق تصريحات الوزير الأردني، بدأ اللاجئون السوريون بالعودة من الأردن إلى بلادهم بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي الرئيس الجديد أحمد الشرع.

وقال المومني ، خلال مؤتمر صحفي من المفرق، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في سوريا الشقيقة اختلفت اليوم، والأردن يأمل رؤية المزيد من العودة الطوعية للاجئين السوريين.

وبدوره، قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن 34960 لاجئا سوريا غادروا المملكة طوعا إلى سوريا منهم 4840 من المخيمات.

يذكر أن عدد السوريين الذين عبروا الحدود البرية الأردنية السورية منذ تاريخ السابع من ديسمبر 2024 حتى مطلع فبراير الحالي بلغ 102 ألف سوري، أغلبهم من السوريين الذين يقيمون خارج الأردن.