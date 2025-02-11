رئيس الوزراء القطري يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الماليزي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، فقد جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الجهود المبذولة لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس وزراء ماليزيا دعم بلاده الكامل لكافة المساعي الحميدة الرامية لإنجاح الاتفاق.

كما جرى، خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.