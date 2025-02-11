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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الماليزي

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، فقد جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الجهود المبذولة لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس وزراء ماليزيا دعم بلاده الكامل لكافة المساعي الحميدة الرامية لإنجاح الاتفاق.

كما جرى، خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية القطري أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا وزارة الخارجية القطرية ماليزيا وقطر

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