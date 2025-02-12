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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد برونزية الفرق ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

منتخب الريشة الطائرة
منتخب الريشة الطائرة
عمرو الحلواني

 حصد المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، برونزية بطولة الفرق ببطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

 وحصل الفراعنة على الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري -حامل لقب النسخة الماضية- بصعوبة بنتيجة 2-3، في نصف النهائي الذي أقيم مساء الأربعاء. 

وكان أبناء النيل قد حصدوا وصافة المجموعة الأولى بعد الفوز على كلًا من: "الكاميرون - غانا" على الترتيب بنتيجة واحدة هي 5-0، قبل الخسارة أمام محاربي الصحراء بنتيجة 2-3، ثم الفوز على المنتخب الأوغندي في ربع النهائي بنتيجة 3-0.

 ومن المقرر، أن يشارك لاعبي منتخبنا الوطني في منافسات الفردي “رجال - سيدات”، والزوجي “رجال - سيدات”، والزوجي المختلط والمحدد إنطلاقها مساء الجمعة المقبل. 

وتضم البعثة المصرية في البطولة القارية 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب. 

ويضم منتخب الرجال 6 لاعبين وهم:" أدهم حاتم الجمال - كريم محمود عزت - محمود منتصر - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي"، فيما يتكون منتخب السيدات من 5 لاعبات وهن: "ضحي هاني - نور يسري - عاليا الغندور - هادية الجندي - فاطمة ربيع"، ويقود المنتخب فنيًا المدرب الصيني "زو مين". 

وانطلقت منافسات الفرق المختلطة، الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن تقام منافسات الفردي من 14 وحتى 16 من فبراير الجاري. ويتأهل الفائز بمنافسات الفرق المختلطة لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بمدينة شيامن الصينية. الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في نسختي 2021 و2023.


 

إفريقيا الريشة الطائرة منتخب الريشة الطائرة

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