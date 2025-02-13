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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بأسعار مخفضة .. محافظ القاهرة يفتتح معرض " أهلًا رمضان "

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

افتتح  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "  بازار القاهرة الرابع .. اهلًا رمضان " بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر  بمدينة نصر  والذي تقيمه المحافظة في الفترة من ١٣ حتى ١٧ فبراير الجاري.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين،  ونشر معارض أهلا رمضان قبل حلول  الشهر الكريم بوقت كافى لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية .

وأشار محافظة القاهرة إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.


وأضاف محافظ القاهرة  أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة ، مشيرًا إلى أن البازار يضم أكثر من ٢٥٠ عارضًا من بينهم وزارتي التموين (الشركة القابضة للصناعات الغذائية) ، والزراعة،  يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، بما في ذلك السلع الغذائية مثل  الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضار والفاكهة، واللحوم  والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان ، والتمور، والعسل، والألبان، والأجبان، والبقوليات، والعطارة، والمساحيق عالية الجودة ،والملابس، والأحذية ، والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية .


ويضم البازار عددا كبيرا من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية .

رافق المحافظ م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وناصر ثابت مدير مديرية التموين،  واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر .
 

محافظة القاهرة محافظ القاهرة شهر رمضان اهلا رمضان

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