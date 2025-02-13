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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المبيضين: الموقف المصري والأردني ثابت في دعم القضية الفلسطينية

مصر والأردن
مصر والأردن
أسامة علي

قال الدكتور مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي بالأردن سابقا، إن الشعوب العربية هي كلمة السر دائمًا، فالشعوب العربية تثق في قياداتها وتعرف أن ما تخطط له هو من أجل مستقبل أبنائها وأمنها واستقرارها في ظل المتغيرات العالمية.

وأضاف المبيضين، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأردن موقعه الجيوسياسي معقد وظروفه الإقليمية صعبة وحوله دائمًا مشاكل في الدول المحيطة، لكنه استطاع أن يبقى متوازنا ودولة حقيقية بها نظام واستقرار وعملية سياسية منتظمة وشرعية سياسية.

  متابعًا: «والعمل المشترك بين مصر والأردن والرؤية المشتركة والموقف المصري والأردني، مدعومًا بموقف الأشقاء العرب على رأسهم السعودية، هو الموقف السائد لأنه موقف العقل».

وأشار الوزير الأردني، إلى أن الموقف المصري الأردني ثابت في دعم الأشقاء والقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاهل علاقة الدول العربية مع الغرب، فالعلاقة بها ندية وصراع عبر قرون، ويريد الغرب أن يجعل العرب تابع، وهناك عامل مهم في هذه العلاقة وهو الحركة الصهيونية التي طوعت الغرب لتحديد أهدافها.

مصر الأردن غزة

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