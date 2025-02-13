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بوجود الفلسطينيين .. وزير الخارجية يؤكد ضرورة الإسراع في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوجود الفلسطينيين .. وزير الخارجية يؤكد ضرورة الإسراع في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
علي صالح

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على ضرورة الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان مشاركة الفلسطينيين في هذه الجهود على أرضهم، وذلك بدعم كامل من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.  

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في باريس، مع هيساشي ماتسوموتو، النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للدور الياباني على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى التقارب في الرؤى بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتزامهما بالمبادئ الإنسانية المشتركة. 

أشاد وزير الخارجية المصري بمستوى التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إقرارها عام 2023 لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب عن تطلع مصر للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما خلال العام الجاري، مشيدًا بالدور المحوري لليابان في تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية في القارة الإفريقية، باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين للقارة.  

على الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشددًا على أهمية إيجاد أفق سياسي واضح يفضي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.  

وأكد الوزير على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الضمان الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.  

من جانبه، ثمّن المسؤول الياباني الجهود المصرية في الوساطة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي لعبته مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في غزة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا دعم اليابان لمواصلة هذه الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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