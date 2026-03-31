رئيس التحرير
طه جبريل
اختبار ناري للفراعنة.. مصر تصطدم بإسبانيا في بروفة قوية قبل مونديال 2026

إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر مواجهة ودية قوية أمام نظيره منتخب إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الجادة لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر وإسبانيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً على ملعب “آر سي دي إي” بمدينة برشلونة، في اختبار مهم للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة العناصر قبل الاستحقاقات الرسمية.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة “أون تايم سبورت 1” إلى جانب بي إن سبورت، ما يتيح متابعة جماهيرية واسعة للمواجهة المرتقبة.

تاريخ مواجهات المنتخبين

ويحمل تاريخ مواجهات المنتخبين عدة محطات، بدأت في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1955، وشهدت تعادلاً، قبل أن تتفوق إسبانيا في مباريات أخرى، كان آخرها لقاء ودي عام 2006 انتهى بفوز “لاروخا” بهدفين دون رد.

غياب محمد صلاح

ويشهد اللقاء غياب النجم محمد صلاح عن صفوف المنتخب المصري بسبب الإصابة، فيما يفتقد المنتخب الإسباني خدمات مارتين زوبيميندي لنفس السبب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إسبانيا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي بقيادة محمد عبد المنعم، بينما يقود الهجوم مصطفى محمد.

في حين يعول المنتخب الإسباني على مجموعة من نجومه الشباب، أبرزهم لامين يامال وفيران توريس وميكيل أويارزابال.

التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي

